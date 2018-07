Motociclista morre eletrocutado durante chuva em Minas

Segundo os funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais, no momento do acidente, havia 157 solicitações para atendimento de ocorrências por fios partidos em toda Belo Horizonte. Por conta da forte chuva, cerca de 100 mil imóveis ficaram sem energia elétrica.

A chuva também provocou a queda parcial do teto de um shopping, em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, parte do teto do 4º andar do BH Shopping desabou durante a chuva da tarde de ontem. O shopping continuou funcionando com auxílio de um gerador e alguns comerciantes fecharam suas lojas. Não houve registro de feridos.

Conforme nota do Shopping, uma das calhas não comportou o elevado volume de água e transbordou, o que fez com que algumas placas do forro de gesso do 4º piso caíssem. O local foi isolado e não há risco para os clientes que trafegam no mall. O shopping continua funcionando normalmente.

Também em Ribeirão das Neves, parte do telhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Justinópolis, desabou durante o temporal de ontem e atingiu algumas pessoas que aguardavam atendimento. Nenhuma das vítimas ficou ferida de forma grave. Elas foram atendidas naquela Unidade de Saúde e liberadas.

A chuva forte trouxe vários transtornos à população. Devido à falta de energia, diversos estabelecimentos comerciais foram fechados na região Central de Belo Horizonte. Ocorreram também interdições de vias públicas por conta de panes nos semáforos, além de transtornos para usuários do metrô, que ficou com todas as suas linhas inoperantes ate as 19 horas de ontem.

A falta de energia foi constatada também nos municípios de Contagem, Betim, Nova Lima, Santa Luzia, Conselheiro Lafaiete e Divinópolis. Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), ocorreu um curto na rede de transmissão da empresa que afetou diversos municípios.