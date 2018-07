Motociclista morre em acidente na Marginal do Tietê Um motociclista morreu na manhã deste domingo (21/03), após uma colisão com um caminhão, na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 6 horas, na pista local, sentido Lapa, perto da ponte Júlio de Mesquita Neto. O motorista do caminhão fugiu, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).