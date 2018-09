Motociclista morre na Marginal do Tietê Um motociclista morreu na manhã de hoje em uma colisão envolvendo um caminhão, na pista sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê. Por volta das 8h30, a moto e o caminhão colidiram na pista central da via, perto da Ponte da Vila Maria. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, mas a vítima morreu no local. Por conta do acidente, o acesso para a pista central, perto da Ponte do Tatuapé, e duas faixas da pista central permaneciam interditadas por volta das 11 horas.