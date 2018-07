Motociclista morre na Marginal do Tietê, em SP Um motociclista morreu por volta das 11h20 da manhã desta sexta-feira, em uma colisão com um caminhão na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Sena, na altura da Ponte da Casa Verde e do rio Tamanduateí, em São Paulo. Por volta das 13h30 a pista expressa, onde ocorreu o acidente, continuava bloqueada.