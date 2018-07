Motociclistas matam 3 pessoas em bar em Taboão-SP Três pessoas morreram e uma ficou ferida na noite de sábado, dia 9, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Dois homens que estavam em uma moto passaram em frente ao bar, na Rua Ananias Carmerindo Pires, no Jardim Panorama, por volta das 21 horas. Eles atiraram contra as vítimas. De acordo com testemunhas, outros suspeitos estavam em um Fiat Uno.