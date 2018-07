Motociclistas prejudicam o trânsito em SP com protesto Motociclistas pararam o trânsito da capital paulista hoje em protesto contra as novas medidas de regulamentação e segurança para os usuários do veículo. Entre a manhã e a tarde, eles congestionaram a Avenida Paulista e imediações. Na Marginal do Rio Pinheiros, 80 motociclistas fizeram barreiras com as motos, impedindo que os demais veículos se locomovessem. Todo o trânsito da cidade ficou lento. Enquanto protestavam, os motoboys eram xingados por motoristas, e se até agora não houve uma briga com maiores conseqüências, foi por milagre, disse um fiscal do Companhia de Engenharia do Tráfego (CET).