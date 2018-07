Motogerador a etanol entra em operação na Antártica

De acordo com a Petrobras, a partida na operação do motogerador a etanol é um dos eventos que marcam os 30 anos do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), gerenciado pela Marinha do Brasil. O programa também tem a parceria da Petrobras e da Vale Soluções em Energia (VSE), responsáveis pelo desenvolvimento do biocombustível e do equipamento.

Com a iniciativa, o Brasil será o primeiro país do mundo a utilizar biocombustível para produção de energia no continente. "A partir de agora e durante um ano, o motogerador vai operar em total sincronismo com os motogeradores já existentes a diesel, preservando o parque energético atual como uma medida adicional de segurança", destacou a Petrobras em comunicado.