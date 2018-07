Motoqueiro atira 4 vezes contra soldado da PM em SP

Ferido por um tiro na barriga, um rapaz, descrito como muito parecido com o motoqueiro que baleou o policial, deu entrada horas depois do crime no pronto-socorro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. A polícia agora vai apurar se a pessoa que está internada na Lapa tem ligação com a tentativa de assassinato do policial. A tentativa de homicídio foi registrada no 28º Distrito Policial (DP), da Freguesia do Ó.