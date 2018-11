Motoqueiro morre ao cair no rio Tamanduateí (SP) O motoqueiro José Ribamar de Mello Sobrinho, de 49 anos, morreu, no início da madrugada deste sábado, dia 21, após bater uma Honda CBX 250 CC contra a mureta e cair no rio Tamanduateí, no trecho junto ao cruzamento com a rua São Caetano, na região da Luz, no centro de São Paulo.