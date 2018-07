Motoqueiro morre em acidente na zona oeste de SP Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus, por volta das 19h15 desta sexta-feira, 3, no retorno existente sob o viaduto localizado na altura do quilômetro 17,5 da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Boa Vista, zona oeste da capital paulista, terminou com a morte do motoqueiro Jhonatan Batista Denavino, de 21 anos, e com os dois veículos incendiados.