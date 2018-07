Motoqueiro morre em tentativa de roubo no interior de SP O ajudante-geral Ivan Aparecido de Siqueira, de 22 anos, foi morto a tiros, por volta das 20h45 de sexta-feira, 12, ao ser abordado por dois assaltantes, ambos a pé, num semáforo em uma avenida no bairro São João, em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba. Ocupando uma moto, a vítima, segundo testemunhas, chegou a descer do veículo, mas um dos criminosos, não se sabe ainda por que, resolveu atirar. A moto não foi levada, segundo a Polícia Civil. O rapaz foi encaminhado pela Polícia Militar ao pronto-socorro da Santa Casa da cidade, mas não resistiu. O caso foi registrado como latrocínio no 1º Distrito Policial de Jacareí. Os criminosos seguem foragidos.