Motoqueiro sem carta foge de bloqueio e atropela PM

Ao fazer uma curva e perceber a blitz, o piloto de uma Yamaha Factor preta resolveu acelerar para escapar do bloqueio, mas acabou atropelando um dos PMs. Uma adolescente de 17 anos que estava na garupa da moto foi a que mais se machucou, sofrendo uma forte pancada na cabeça. A jovem foi encaminhada em estado grave para o pronto-socorro do Mandaqui. O policial teria ferido um dos braços e quebrado o dedo de uma das mãos, sendo levado para o Hospital São Paolo, em Santana.

O rapaz que pilotava a moto não é habilitado e, com dores pelo corpo, foi socorrido no mesmo hospital onde a menor está internada. Muitos motoqueiros, ao perceberem o bloqueio antes de fazer a curva, voltavam pela contramão. Já alguns veículos de passeio davam marcha à ré. O caso seria registrado no 13º Distrito Policia, da Casa Verde.