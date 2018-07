Motoqueiros perseguem e matam homem em Barueri

Itane Cardoso Macedo, de 40 anos, durante a fuga, bateu o carro contra outro veículo na Alameda Grajaú e, a pé, tentou escapar da dupla invadindo o estacionamento de uma academia de ginástica. Cercada, a vítima foi ferida com 15 tiros. Macedo ainda foi levado para o Centro Médico Amil, mas não resistiu e morreu. Acredita-se em crime de acerto de contas. Cardoso já tinha passagem pela polícia.

Após cumprir pena por estelionato, ele deixou o sistema prisional em 2003. Dentro do Fiat, a polícia encontrou uma grande quantidade de dólares e reais. Nada foi levado pelos criminosos. A mulher da vítima, Renata Marques do Carmo, dona do carro, disse que o marido pretendia utilizar o dinheiro para adquirir uma residência na região.

No tiroteio, um cliente do estabelecimento também foi baleado. Aurélio Mauri Licursi, de 65 anos, estava no estacionamento e, mesmo ferido no pé esquerdo, ainda conseguiu correr para o interior da academia. Os assassinos continuam foragidos. O caso foi registrado no Distrito Policial central de Barueri.