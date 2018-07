Motorista acusada de atropelar 6 vai a júri popular em SP A engenheira Walterez Regina Macacari, que no dia 3 de abril do ano passado, trafegando na contramão com sua caminhonete no centro da cidade paulista de Jaú, atropelou seis idosos que saiam da missa, matando dois deles, será levada a júri popular. A decisão é do juiz da 1ª Vara Criminal, Camilo Resegue Neto, que acatou a denúncia do Ministério Público (MP) e pronunciou a motorista por quatro tentativas e dois homicídios dolosos. O promotor Celso Hélio Vanuzini classifica o crime como de dolo eventual porque, mesmo a ré não tendo a intenção de matar ou ferir as vítimas, ela assumiu o risco de produzir os danos quando, ao bater num veículo, tentou fugir do local na contramão. Pouco antes de um cruzamento, Walterez bateu na traseira de um fusca que estacionava. Ao tentar fugir, ela atropelou o grupo de idosos que saia da missa. A motorista pagou fiança de R$ 4,5 mil e ganhou o direito de responder o processo em liberdade. No interrogatório, ela alegou ter entrado em estado de choque após bater no fusca e não se lembrar do que ocorreu em seguida. Seu advogado disse que vai recorrer da decisão de submetê-la a júri.