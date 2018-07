Motorista acusado de matar advogada será denunciado

Carolina estava na Rua Bandeira Paulista. Segundo uma testemunha, no cruzamento com a Rua Tabapuã ela avançou lentamente no farol vermelho quando seu carro foi atingido pelo Porsche. O Tucson foi arremessado a 25 metros. Depoimentos dizem que a velocidade do Porsche era de mais de 150 km/h.

O engenheiro teve pequenas lesões e foi encaminhado ao Hospital São Luiz. Segundo um policial militar que esteve no local, ele apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer exame de sangue para verificar o nível do teor alcoólico.

O engenheiro pagou fiança de R$ 300 mil e responde ao processo em liberdade. Em depoimento no dia 21 de julho, Lima disse que se assustou com uma pessoa que apareceu ao seu lado e acelerou temendo ser assaltado. "Ele disse que arrancou, mas que estava pouco acima de 60 km/h", afirmou o delegado Paul Henry Verduraz. O engenheiro disse também no depoimento que havia tomado apenas uma taça de vinho antes do acidente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.