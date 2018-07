Motorista acusado de matar jovem se entrega em SP O comerciante Ismael Vieira da Silva, 23 anos, acusado pela morte do estudante Alexandre Reyes, 18 anos, depois de uma briga de trânsito em dia 23 de maio, se apresentou ontem pela manhã à polícia. Ele estava foragido desde sexta-feira, após a Justiça decretar sua prisão temporária. Quatro horas depois de se entregar, ele participou da reconstituição do crime na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Os peritos trabalharam em cima de duas versões - a apresentada por Silva e a dos amigos de Reyes - que são contraditórias. "Queremos definir se houve execução ou legítima defesa. As versões são divergentes", disse o delegado-assistente da Seccional Sul, Irani Guedes Barros. A simulação começou às 11h com a versão de Silva e durou quase cinco horas. A encenação contou com a presença de 11 pessoas: Silva e a namorada, seis amigos que estavam com a vítima e duas testemunhas. Reyes foi representado por um policial. O pai, o irmão e os advogados de Silva, além da madrinha e do advogado da vítima, acompanharam os trabalhos. As informações são do Jornal da Tarde.