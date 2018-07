Motorista ainda enfrenta lentidão em rodovias de SP

Conforme boletim da concessionária de administra a Rodovia Fernão Dias, no sentido Minas Gerais, há ponto de parada ao redor de Mairiporã e Atibaia. Os viajantes vão encontrar trânsito intenso dos quilômetros 62 ao 47. No sentido São Paulo, há lentidão entre o 520 e 525 devido ao tombamento de um caminhão, que restringiu o tráfego na faixa 2. A concessionária espera que entre ontem e hoje, cerca de 130 mil veículos saiam de São Paulo e 90 mil de Belo Horizonte.

Na Rodovia Regis Bittencourt, há lentidão na pista sentido Curitiba do quilômetro 336 ao 343, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 383 ao 370.

Na Rodovia Presidente Dutra, no destino a São Paulo, existem dois pontos de lentidão. O primeiro, entre os quilômetros 208 e 212, na altura de São José dos Campos, na pista expressa. O segundo, na altura de Taubaté, entre os quilômetros 131 a 118. Ambos são por excesso de veículos.

No caminho ao interior do Estado pela Rodovia Castello Branco, o trânsito está normal, assim como no sentido capital.

No rodoanel, rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto as condições de tráfego são normais em ambos os sentidos.

Dificuldade também para o litoral sul de São Paulo

O motorista também vai encontrar dificuldades de acessar a baixada Santista. No sistema Anchieta-Imigrantes, a operação-comboio, que foi realizada na manhã de hoje na Anchieta, devido a falta de visibilidade, já foi encerrada.

No sentido litoral, a Imigrantes tem lentidão apenas na chegada a São Vicente. No sentido capital, o trânsito está lento entre os quilômetros 40 e 33 da Imigrantes. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a lentidão é consequência de um acidente que bloqueou quatro faixas na manhã de hoje.