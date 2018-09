Motorista ainda enfrenta lentidão na Castelo Branco Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, nesta madrugada em um engavetamento envolvendo 14 caminhões e dois veículos de passeio na altura do Km 52 da Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo. A estrada ficou fechada das 4h20 até as 8 horas, segundo a concessionária Viaoeste, para o socorro às vítimas e desobstrução das pistas. Por volta das 9h30 o trânsito fluía normalmente no sentido capital-interior da estrada, mas o motorista ainda enfrentava lentidão na pista interior-capital, entre os Km 62 e 52. O engavetamento começou com a colisão de dois caminhões durante a madrugada, em um momento em que havia neblina no local. O ferido grave foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba, na região.