Motorista ainda enfrenta lentidão nas estradas de SP

O tráfego pela Fernão Dias apresenta problemas entre os quilômetros 65, na região de Mairiporã, e o 46, em Atibaia, sentido Belo Horizonte, devido ao excesso de veículos. Segundo a concessionária, há registros de lentidão em pontos alternados.

O motorista que trafega pela Régis Bittencourt, que liga São Paulo e a região Sul do País, encontra sete quilômetros de lentidão na Serra do Cafezal. O trecho é do quilômetro 345 ao 351, sentido Sul. Ainda na Régis, o motorista encontra três quilômetros de lentidão, do 455 ao 457, devido a obras na ponte que interliga os municípios de Registro e Pariquera-Açú.

A saída de São Paulo pela Castello Branco também está prejudicada nesta tarde. A concessionária que administra a via acusa um trecho de lentidão com paradas entre os quilômetros 19 e 24, no sentido interior, devido ao excesso de veículos. O tráfego pela pista marginal apresenta lentidão entre os quilômetros 23 e 24.

A viagem pela Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, apresenta problemas no trecho fluminense, devido a acidentes ocorridos entre o final da manhã e o início da tarde. A colisão de dois veículos leves por volta das 11h30 não provocou vítimas, mas causa dois quilômetros de lentidão entre o 231 e o 230, na região de Piraí. Em Barra Mansa, há tráfego lento entre os quilômetros 264 e 261, reflexo do tombamento de bobinas metálicas que eram transportadas por um caminhão. A pista já está liberada em ambos os trechos.

O Sistema Ayrton-Senna-Carvalho Pinto, a rodovia Anhanguera, a Raposo Tavares e o sistema Anchieta-Imigrantes não registram problemas nesta tarde, segundo as concessionárias responsáveis pelos trechos.