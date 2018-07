Motorista alcoolizado mata grávida a caminho do hospital

No acidente, o cunhado de Leocardi, Mário Theobald, 52, também morreu. A irmã de Leocardi, Jane Beatriz Hoffmann Martins, 44 anos, e a filha do casal, de dez anos, estão internadas com ferimentos no hospital da cidade vizinha, Santo Ângelo. Jones Alves, 25, que também estava no veículo, quebrou um braço.

O motorista do outro veículo, da Kia, identificado como Ivo Bohnenberger, 50 anos, sofreu ferimentos leves. Ele teria perdido o controle do veículo e colidido com o Gol. Examinado, foi constatado que ele possuía 0,89 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice três vezes acima do permitido. Depois de liberado do hospital, ele será encaminhado ao Presídio Estadual de Cerro Largo.