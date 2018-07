Motorista alcoolizado mata quatro crianças Quatro crianças, entre 11 meses e 12 anos, morreram atropeladas anteontem na BR-110 em Ribeira do Pombal, na Bahia. Terezinha de Jesus Santos, mãe de uma das vítimas, estava perto do acostamento para tentar receber ligação pelo celular, sem sinal. O motorista, Lourival Serapião Matos, de 58 anos, estava com álcool no sangue acima do limite permitido.