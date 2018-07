Motorista anda pela Imigrantes na contramão Outro motorista foi flagrado guiando na contramão em plena Rodovia dos Imigrantes, uma das principais ligações de São Paulo com a Baixada Santista e com a região do Grande ABCD. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caso aconteceu, na noite de ontem, quando o auxiliar de escritório Osvanil de Carvalho Bezerra, de 21 anos, foi detido ao conduzir seu veículo, um Fiat Uno, no sentido inverso da estrada, no município de Diadema. Conforme a Polícia Rodoviária, o rapaz, que não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), provocou uma perseguição por pelo menos 10 minutos e só parou quando o carro colidiu contra um muro de proteção. Durante a fuga, ele ainda destruiu a cancela do pedágio, que fica no quilômetro 20 da rodovia. A perseguição começou por volta das 21h20. Osvanil saiu da alça de acesso, próximo à praça de pedágio, na contramão. Ele passou pela cabine destinada aos motoristas que têm cartão e seguiu. Depois de passar pelo quilômetro 19, o auxiliar de escritório virou à esquerda, deu meia volta e começou a trafegar no sentido correto da Imigrantes. Sem bafômetro Ao abordarem o jovem, os patrulheiros rodoviários entenderam que ele estaria alcoolizado. Osvanil foi conduzido ao 1o. Distrito Policial de Diadema, no centro da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Os agentes de plantão explicaram que o rapaz não foi preso em flagrante e nem ficou porque não teria sido identificado legalmente o estado de embriaguez. Além disso, a delegacia não dispõe de bafômetro para realizar o teste, equipamento normalmente utilizado pela Polícia Rodoviária. Foi colhida, então, uma amostra de sangue do auxiliar de escritório para que uma análise posterior confirme ou não se ele estava bêbado. O jovem acabou sendo liberado. A assessoria de imprensa da Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que não foram gravadas imagens sobre o caso. Este não foi primeiro caso de motoristas na contramão na Rodovia dos Imigrantes. No último dia 21 de maio, uma motorista também foi apanhada na estrada depois de trafegar com seu veículo por cerca de nove quilômetros na pista contrária.Este não foi primeiro caso de motoristas na contramão na Rodovia dos Imigrantes. No último dia 21 de maio, uma senhora também foi apanhada na estrada depois de trafegar com seu veículo por cerca de nove quilômetros na pista contrária.