Motorista atropela e mata duas pessoas em Sorocaba Um motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada, atropelou e matou duas pessoas na noite de sábado, dia 4, em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz de 20 anos, que não teve o nome divulgado, apresentava sinais evidentes de embriagues. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso. O acidente aconteceu no bairro Ipatinga, zona oeste da cidade. Segundo a PM, um caminhoneiro de 64 anos e sua companheira, de 63, estavam conversando na calçada, enquanto o caminhão era carregado com refrigerantes, quando foram atingidos pelo carro.