Motorista atropela gerente de pub após briga em estacionamento

O gerente de um pub em Kent, na Inglaterra, foi atropelado no estacionamento de seu estabelecimento.

Atenção: este vídeo contém imagens que podem ser consideradas perturbadoras.

As câmeras de segurança registraram o momento em que o carro bateu contra Tony Morgan e o jogou no chão.

O atropelamento ocorreu há cerca de um mês e, segundo Morgan, tudo começou quando ele disse ao motorista que ele não poderia parar o carro naquele local.

A conversa virou discussão e, antes de fugir, o homem no carro acertou Morgan.

A polícia afirma que foi um ataque grave, o motorista usou o carro como arma com a intenção de ferir o gerente e agora, com as imagens, eles tentam encontrar o responsável.

O atropelamento deixou Morgan com costelas quebradas, mas ele já voltou ao trabalho e espera que as imagens ajudem a capturar o agressor. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.