Motorista atropela sete pessoas em Curitiba e é detido O motorista Gustavo Henrique Ropava, 19 anos, atropelou sete pessoas na noite de ontem no bairro Sítio Cercada, na periferia de Curitiba, e foi detido. Segundo a polícia, ele aparentava estar embriagado e não tinha habilitação. Ropava teve sangue coletado pelo Instituto Médico Legal (IML) para teste de dosagem alcoólica. As vítimas do acidente estavam na calçada quando o Golf dirigido por Ropava se desgovernou. Uma das vítimas é uma senhora de 73 anos, que está no Hospital Cajuru e passou por uma cirurgia. As outras vítimas sofreram fraturas nas pernas e foram encaminhadas para o Hospital do Trabalhador e Hospital Evangélico. Os moradores da região protestaram contra o índice alto de acidentes. Por causa disso, o policiamento precisou ser reforçado para evitar tumultos.