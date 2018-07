Motorista bêbado atropela e mata skatista

O acidente aconteceu às 2h57 na esquina das Ruas Noel Rosa e Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Paraventi. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma das testemunhas, uma jovem de 20 anos, disse à polícia que estava anotando a placa do carro quando Tiago arrancou a chapa do veículo e bateu com ela em seu olho.

No boletim de ocorrência, registrado no 1.º Distrito Policial de Guarulhos, policiais afirmaram que o condutor apresentava "sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e presença de hálito etílico".

Tiago fez teste do bafômetro, que indicou 0,71 ml de álcool - o limite para ser multado e ter a carteira apreendida é de 0,33 ml.

A delegada Vanessa Torres Chagas esteve no local do acidente e constatou que o motorista atingiu o estudante com a frente do carro. "O choque foi frontal. Além da frente amassada, o para-choque estava deslocado e o vidro do para-brisa, quebrado", relatou no boletim de ocorrência.

Ele foi preso em flagrante, encaminhado ao 1.ºDP e indiciado por homicídio simples com dolo eventual, lesão corporal, embriaguez ao volante e por dirigir sem permissão ou habilitação. Já a Saveiro foi apreendida e encaminhada ao pátio da polícia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.