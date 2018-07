Motorista bêbado atropela pai e filhos em SP

Como o motorista Marinésio Pereira dos Santos, de 54 anos, não tinha condições de prestar socorro às vítimas, o próprio Sílvio, mesmo ferido, pediu aos ocupantes que saíssem do carro, assumiu o volante e levou as crianças feridas a um pronto-socorro.

Marinésio, que tinha saído de uma festa na companhia de três amigos, fez o teste do bafômetro, que comprovou a presença de álcool três vezes maior que a tolerável no organismo. Ele não possuía carteira de habilitação.

A fiança foi fixada em R$ 1 mil, mas o acusado não pagou e foi preso. Ele permanece na Cadeia Pública de São Roque. As vítimas já tiveram alta.

Foi o quinto caso de embriaguez que resulta em acidente em uma semana na região de Sorocaba. No dia 29, o motorista Rubens Silvério Paes, de 51 anos, em alta velocidade, atropelou mãe e filha no bairro do Éden, em Sorocaba. Ele, que levava uma garrafa com cachaça no carro, foi preso. A mulher continua internada.