Motorista bêbado bate em três carros na Radial Leste

Cambaleando e sem conseguir articular as palavras, Silva foi levado por policiais militares até o 65º Distrito Policial, de Artur Alvim. Ele foi autuado em flagrante por dirigir bêbado. Por volta das 2h30 de hoje, a polícia ainda não havia informado o grau e embriaguez do motorista e se ele continuaria preso.

De acordo com a legislação, quem for pego com índice entre 0,1 a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido é obrigado a pagar uma multa de R$ 957,20, além de correr o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses. Acima de 0,33 mg, o infrator também é levado para a delegacia e responde criminalmente, podendo pegar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos. O motorista só é liberado, para responder em liberdade, após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200.