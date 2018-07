Motorista bêbado mata três pessoas em rodovia no DF Alcoolizado e ao volante de um caminhão, o motorista Márcio Carlos Fontenelle causou a morte de duas crianças e da mãe delas, por volta das 18h30 deste sábado, ao invadir a pista contrária e bater contra um Volkswagen Santana na altura do quilômetro 3,5 da DF-190, na cidade de Samambaia, próximo à divisa com o Estado de Goiás Segundo a Polícia Rodoviária do Estado, o caminhão havia saído de um matadouro e transportava ossos bovinos. O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente possui uma pista única com mão dupla de direção. Morreram no acidente os irmãos Lucas Levy da Silva, 3, e Alisson da Silva, de 7 anos, e mãe deles, identificada apenas como Paula. O Santana também era ocupado pela vó dos meninos, de prenome Eliane, que segue internada em estado grave no Hospital de Base de Brasília, e pelo pai dos garotos, William Gomes da Silva, que foi encaminhado também com ferimentos graves para o Hospital de Ceilândia. Ao fazerem o teste do bafômetro no motorista do caminhão, os policiais verificaram uma dosagem de 1,24 mg de álcool por litro de ar expelido. O responsável pelo acidente foi encaminhado à 19ª Delegacia, de Ceilândia, e já está encarcerado.