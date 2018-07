Motorista da van consegue liberdade e será solto no Rio

Na decisão do tribunal, o juiz considerou que "muito embora gravíssimas as consequências das condutas imputadas ao preso, ausentes as circunstâncias que justificam a prisão preventiva, deve ser mantida a regra geral, qual seja: a preservação do direito de liberdade do indivíduo", afirmou. O magistrado também levou em consideração que o réu é primário e possui domicílio fixo, inexistindo, portanto, os requisitos da prisão preventiva.

De acordo com a delegada, o advogado do motorista entrou na Justiça com um pedido de liberdade condicional, já que seu cliente não teria dinheiro para pagar a fiança, estipulada em R$ 6 mil, e também por não ter antecedentes criminais.