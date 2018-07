Motorista de ex-comandante do Bope é baleado no Rio Um policial militar que trabalhava como motorista do ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente Coronel Alberto Pinheiro Neto, hoje assessor especial do atual comandante da Polícia Militar, foi baleado na cabeça na manhã de hoje, no Largo da Segunda-Feira, na Tijuca, zona norte do Rio.