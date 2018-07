Motorista de guincho fura manifestação e é perseguido

Tanto os caminhoneiros como o motorista do guincho foram parar na delegacia de polícia. Após serem ouvidos, foram liberados. Apesar desse registro, a polícia afirmou que os protestos na MG-050, que estão no terceiro dia, têm transcorrido de forma pacífica. Muitos caminhões permanecem parados, enquanto motoristas descansam nas cabines, protestam na pista ou até jogam cartas no acostamento.

Os manifestantes têm liberado a passagem somente de carros de passeio. A concentração acontece, principalmente, no trevo de maior fluxo de veículos e que serve de acesso a diversas cidades. O protesto é contra o valor dos pedágios, as condições insatisfatórias das rodovias e o preço do óleo diesel. A paralisação tem previsão para continuar até esta quinta-feira, 4, e continua, apesar das decisões contrárias ao movimento que têm sido proferidas pela Justiça.