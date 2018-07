Motorista de lotação é assassinado na zona leste de SP

O suspeito e outros passageiros entraram na lotação, em um ponto próximo ao Metrô Tatuapé. Minutos depois, quando o carro estava na Avenida Conselheiro Carrão, o homem que estava armado mandou todos os passageiros descerem, exceto o motorista e o cobrador do veículo.

O suspeito mandou o motorista dirigir até a Rua Gonçalo Nunes. Depois, ele disparou cinco vezes contra o motorista e fugiu. A vítima morreu no local. O cobrador saiu ileso.

Policiais do 30º Distrito Policial, no Tatuapé, onde o caso foi registrado, irão analisar as imagens feitas por uma câmera de segurança instalada dentro do carro.