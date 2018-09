Motorista de Mercedes morre ao bater e capotar o carro Uma Mercedes Compressor capotou nesta madrugada após o motorista, de 20 anos, perder o controle do veículo na Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo, bater em uma mureta e colidir com uma viatura da Polícia Militar (PM) que estava parada. O condutor foi jogado para fora do carro e morreu na hora.