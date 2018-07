Motorista de ônibus atropela e mata assaltante

Segundo apurou a Polícia, o motorista, que foi preso em flagrante, direcionou o ônibus na direção dos assaltantes, que se encontravam na calçada da via. Com o impacto, uma árvore foi arrancada.

O próprio motorista da Viação Piracicabana compareceu ao plantão do 1º Distrito Policial e denunciou a ocorrência. Ele contou que o assalto ocorreu por volta das 4 horas e que os três rapazes, que embarcaram no bairro do Saboó, apontaram a arma, pedindo que lhes desse todo o dinheiro, quando o ônibus trafegava pela Avenida Senador Feijó, na altura da Rua Sete de Setembro. Como o movimento de passageiros é pequeno durante a madrugada, eles só conseguiram levar R$ 20,00. Em Santos, o próprio motorista é quem cobra a passagem.

De acordo com o primeiro depoimento prestado pelo motorista, os assaltantes desceram do coletivo, mas anunciaram que, caso fossem denunciados à Polícia, ele e a família dele, correriam sérios riscos. Ele omitiu o atropelamento, denunciando apenas o assalto. Mas acabou confessando a perseguição e o posterior atropelamento na calçada, ocasião em que os investigadores lhe deram voz de prisão.

Em nota emitida pela empresa responsável pela linha 9, a Viação Piracicabana informou que a ocorrência está sendo analisada e que "serão tomadas todas as medidas cabíveis à empresa no que se refere ao acompanhamento do caso".