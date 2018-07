Motorista de ônibus atropela e mata colega após discutir

Após o acidente, um dos motoristas, identificado apenas como Francisco Edvaldo, desceu do veículo e, discutindo com o colega, ordenou que ele também saísse do coletivo para discutirem no acostamento. Segundo os bombeiros, o outro motorista se recusou a deixar o veículo. Para evitar que ele fugisse, Francisco se postou na frente do ônibus.

O outro motorista, então, acelerou o coletivo e atropelou o colega, arrastando-o por alguns metros. Depois fugiu com o ônibus, mas testemunhas anotaram os dados do veículo. O motorista ainda não foi localizado. Francisco foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, onde morreu, segundo os bombeiros. A assessoria do hospital ainda não confirmou a morte.