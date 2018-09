Motorista de ônibus é agredido após morte de motoqueiro Um ônibus da Viação Sambaíba teve dois vidros quebrados e o motorista, Elival Alves de Almeida, de 41 anos, foi agredido por duas pessoas, na noite de ontem, após um acidente com a morte de um motoqueiro na Rua Saguairu, na altura do nº 916, no bairro da Casa Verde Baixa, na zona norte de São Paulo.