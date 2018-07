Motorista de ônibus é executado no litoral de São Paulo

O motorista José Célio Siqueira Oliveira foi assassinado na noite de terça-feira, 29, com três tiros na cabeça durante roubo ao ônibus da linha Caraguava - Vila Erminda, no bairro da Vila Erminda, em Peruíbe, litoral de São Paulo. Segundo testemunhas, o criminoso entrou no ônibus, anunciou o assalto, pegou o dinheiro do caixa e pediu que o motorista fizesse um pequeno desvio na rota da linha. Depois disso, mandou Oliveira apagar a luz e todos os passageiros se abaixarem. Foi quando perguntou o nome do motorista e atirou três vezes na cabeça dele. O investigador chefe de Peruíbe, Jaime Protti Pradi, afirma que a polícia trabalha em duas linhas de investigação. "Tecnicamente foi um latrocínio, por ele ter levado o dinheiro, mas o modo que agiu dá impressão de ser uma execução, pois não tinha necessidade de dar os tiros e perguntar o nome", afirmou. Atuando como motorista há cinco anos, Oliveira não tinha passagem pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, não havia muitos passageiros no veículo na hora do crime.