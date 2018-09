Motorista de ônibus é indiciado por homicídio em SP

Se for condenado, Carvalho vai ter pena de um ano a dois anos de detenção agravada em um terço à metade por ser motorista profissional. A polícia tem 60 dias para concluir o inquérito. O delegado titular do 1º Distrito Policial (DP) de Americana, Claudiney Albino Xavier, no entanto, afirmou que pretende terminar "o mais rápido possível".

A composição tinha quatro locomotivas e 77 vagões, cada um pesando 100 toneladas, e levava milho, soja e açúcar para o Porto de Santos, no litoral do Estado. Segundo testemunhas, o motorista tentou cruzar os trilhos logo atrás de um carro, mas não teve tempo. Havia um segundo trem parado em outra linha férrea e parte do ônibus acabou esmagada entre as duas composições. O coletivo pertence à Viação VCA e fazia a última viagem do dia do trajeto da linha Mathiense - Antonio Zanaga.

Juarez Correia, coordenador de operações da América Latina Logística (ALL), proprietária da composição, afirmou que o maquinista acionou corretamente o sinal sonoro e que e as luzes e o alarme da passagem funcionaram corretamente. A empresa abrirá sindicância para apurar o acidente.

Amanhã, o delegado deve ouvir um técnico da ALL. Xavier quer saber o que a empresa tem feito para melhorar as condições no local "para que novos acidentes não aconteçam". "Faltou também um trabalho da prefeitura", disse, referindo-se à colocação de portão na passagem do trem e reparos nos trilhos.