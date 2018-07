Motorista de Porsche que matou advogada está internado

O Hospital São Luiz confirma que Lima continua internado, só não pode dar mais detalhes sobre seu quadro de saúde, a pedido da família. Segundo o delegado Paul Henry Bozon Verduraz, titular do 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi, o engenheiro está no hospital, mas preso sob escolta policial.

O delegado afirmou estar esperando decisão judicial sobre a manutenção ou não da prisão. "A prisão em flagrante de Marcelo foi comunicada ao juiz e estamos aguardando para saber se ele irá continuar preso ou será libertado mediante o pagamento da fiança de R$ 300 mil", disse o delegado.

Por volta das 3h de sábado, a advogada baiana Carolina Menezes Santos, de 28, transitava com o automóvel Tucson no cruzamento da Rua Tabapuã com a Rua Bandeira Paulista, em direção à Avenida Nove de Julho. Seu carro colidiu pelo Porsche conduzido por Lima, foi arremessado a mais de 25 metros de distância e acabou prensado em um poste. Depoimentos atestam que a velocidade do Porsche no momento do impacto era de mais de 150 km/h, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O limite da via é de 60 km/h.