Motorista de táxi exibe fotos de Londres

O motorista de táxi londrino Dominic Shannon nunca havia se interessado por fotografia até sofrer um acidente com seu táxi, há cerca de nove anos. "Se eu tivesse uma câmera na ocasião, poderia provar, pela posição dos carros, que a culpa era do outro motorista", disse ele.Logo depois, ele passou a comprar câmeras descartáveis, que ficavam sempre no porta-luvas do carro. Com as máquinas, o motorista decidiu fotografar as paisagens que via diariamente por trás do volante.Ele passou a selecionar algumas fotos, que deixava no banco traseiro do táxi, para mostrar aos passageiros. Ele hoje tem milhares de fotos, e parte delas foi selecionada para a exposição Cabarazzi, realizada esta semana em um estúdio fotográfico em Camden Town."Muitos taxistas têm histórias para contar aos passageiros, mas eu tinhas as fotos para provar"."Eu vejo tudo de meu assento, então, fiquei só fotografando. Eu amo esta cidade, tem um monte de coisas acontecendo, nunca há falta de assunto", afirma ele.A recepção foi boa, alguns passageiros diziam nunca ter visto a cidade deste ângulo e o aconselhavam a exibir as fotos, ou publicar um livro, diz Shannon, mas ele nunca levou a sugestão muito a sério.Com o tempo, o taxista trocou as câmeras descartáveis por celulares com câmera, e depois comprou uma máquina digital.Recentemente, Shannon montou um portfolio e apresentou ao estúdio fotográfico em Camden Town,que gostou do conceito e decidiu exibi-las.Apesar do sucesso das fotos, ele não pretende mudar o equipamento. "É só apontar e bater", diz ele.O taxista e fotógrafo amador agora negocia a publicação de um livro, mas afirma que não vai abandonar a profissão."Eu adoro. Eu conheço várias pessoas interessantes e adoro conversar. Mas eu não sou um desses motoristas de táxi que elouquecem os passageiros. Eu dou espaço a eles, mas se alguém quiser conversar, vou falar pela Inglaterra", diz Shannon.