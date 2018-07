Motorista deve evitar estradas após as 16h

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Subida vai funcionar das 9h de hoje às 2h de amanhã, com oito faixas das duas rodovias subindo. Segundo a concessionária Ecovias, na Quarta-Feira de Cinzas, o tráfego rumo à cidade de São Paulo "ainda deve ser alto".

O motoristas e passageiros de ônibus que dependem das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto podem evitar trânsito lento optando por não viajar entre as 16h e as 20h, quando a concessionária Ecopistas prevê um fluxo de veículos mais intenso que o normal.

Caso parecido na Rodovia Presidente Dutra. A CCR Nova Dutra estima que o período de maior movimentação, no sentido Rio-São Paulo, será hoje entre as 16h e as 20h - nesse intervalo, calcula-se que passem 7 mil veículos por hora pela via. Amanhã, das 8h às 14h, esse número deve subir para 10 mil.

Nas Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, os horários de maior movimentação, de acordo com a concessionária CCR Autoban, será das 14h às 21h. Já amanhã, o movimento de veículos deve ser maior entre as 10h e as 17h. No caso das Rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, o principal horário de pico no regresso à capital paulista será amanhã, entre 16h e 22h.

Rodízio

O programa municipal de rodízio de placas em São Paulo está suspenso até amanhã, só voltando a vigorar na quinta-feira, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para veículos com final 7 e 8. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.