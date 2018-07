Motorista deve evitar retorno 3.ª-feira entre 16 e 20h

O tráfego de caminhões na Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, é proibido neste feriado das 14 às 22 horas, entre os quilômetros 48 e 23. Os motoristas devem seguir pela Rodovia Anhanguera. Na Via Castelo Branco, a restrição para os caminhões em direção à capital paulista neste feriado começa às 14 horas e vai até a 1 hora desta quarta-feira, 10, do km 127, em Tatuí, ao 13 (Cebolão).

O Sistema Anchieta-Imigrantes terá a Operação Subida na volta da Baixada Santista para a capital das 11 às 22 horas. As duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta vão operar no sentido capital, enquanto a descida ficará restrita à pista sul da Anchieta. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que será usada no retorno do Guarujá, não deverá ter fila de caminhões por causa do feriado.

Na volta para a capital pela Via Dutra, pode haver congestionamento na altura de Arujá, pois há obras no km 199. Na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) o motorista encontrará a pista em obras no km 331, em Juquitiba, e será obrigado a pegar um desvio no local. No km 516, em Cajati, há duas pontes em obras num trecho de 400 metros, com o trânsito fluindo em meia pista.

Mortes

Duas pessoas morreram em acidente, na madrugada desta segunda-feira, na Rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), entre Jaú e Barra Bonita. As vítimas - um homem de 30 anos e uma mulher de 28 - seguiam num carro que invadiu a pista contrária e bateu de frente num caminhão. Policiais rodoviários suspeitam que o motorista do carro tenha dormido ao volante. Um motociclista de 44 anos morreu na madrugada depois de bater em poste na Rodovia José Waldemar Mazzer, em Pilar do Sul. Na Castelo Branco, um caminhão tombou no km 210, no início da tarde, interditando faixa sentido capital.