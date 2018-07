Motorista deve evitar retorno a SP após almoço

Às 10h, terá início a Operação Subida, com duas pistas da Imigrantes e a Pista Norte da Anchieta abertas para os carros que retornam do litoral para São Paulo. O movimento deve continuar intenso até as 23h.

A Ecopistas, que administra as Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, estima que mais de 800 mil veículos passem pelas estradas no feriado. Hoje a situação do trânsito começa a complicar a partir das 13h.

Na Anhanguera Bandeirantes, o pior horário para voltar do interior é entre 11h e 20h. Durante a Operação Páscoa 2012, o serviço SOS Usuário será intensificado e estará à disposição para atender aos motoristas, que podem ligar no 0800-0555550 pelos 548 telefones de emergência do sistema.

Movimento.

Na Rodovia Presidente Dutra, administrada pela NovaDutra, que liga Rio de Janeiro e São Paulo, o movimento intenso ocorre a partir das 16 horas. No mesmo horário começa a complicar o trânsito nas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, que ligam cidades da região de Sorocaba à capital. Para o motorista que retorna da Fernão Dias, o pior horário para pegar estrada é entre 14h e 23h.