Motorista deve evitar retorno do litoral de SP após as 10h Por causa do grande volume de carros que ainda não retornou à capital paulista, a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo ao litoral paulista, pede aos motoristas que evitem pegar o sistema após as 10 horas de hoje, por causa da previsão de grande movimento de veículos a partir deste horário. Dos quase 435 mil veículos que desceram a serra durante o carnaval, aproximadamente 255 mil haviam retornado à capital até as 2h desta terça-feira, restando ainda 180 mil. No início da manhã de hoje, não havia pontos de lentidão no sistema, que opera no esquema 2 x 8, no qual apenas a pista sul da Anchieta é usada na descida. As pistas norte e sul da Imigrantes e pista norte da Anchieta estão com mão de direção à capital. Ônibus e caminhões devem utilizar apenas a Anchieta na subida da serra. Como a pista sul da Imigrantes foi direcionada para São Paulo, quem viaja no sentido litoral não consegue acessá-la na interligação com a Anchieta.