Motorista dirige com água na altura do capô durante enchente na Inglaterra

Um video divulgado na internet registra o momento em que um motorista se aventura em meio a um alagamento no condado de Norfolk, na Inglaterra, para evitar um desvio que o faria dirigir por mais 50 km.

As imagens mostram água entrando pelo painel do carro.

Há semanas a Grã-Bretanha enfrenta problemas com enchentes em várias regiões do país e, de acordo com sua agência de meio ambiente, desde 21 de novembro mais de 1.800 propriedades já foram alagadas.

A polícia classificou a atitude do motorista de "extremamente irresponsável e perigosa".