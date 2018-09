O veículo de Bueno Júnior, com placas de São Carlos, transitava de Araraquara para Ibaté na contramão. O carro bateu de frente contra um caminhão-baú com 26 toneladas de miúdos bovinos. Bueno Júnior morreu no local. O motorista do caminhão, Luís Souza de Oliveira, que não conseguiu evitar a colisão após uma ultrapassagem e foi surpreendido pelo veículo, nada sofreu.