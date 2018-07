Motorista dirige na contramão em túnel de rodovia de SP Um motorista que seguia de São Vicente para a região do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, trafegou por cerca de 1,5 quilômetro na contramão na Rodovia Imigrantes, no início da noite de ontem. O comerciante Rubens Borges se confundiu com as entradas da via, errou o caminho e, para retornar, decidiu entrar na pista sul da Rodovia dos Imigrantes, que era contramão. Ele trafegou em sentido oposto entre os túneis localizados no trecho entre os quilômetros 56 e 61. O tráfego foi interrompido e o motorista foi escoltado por agentes da Ecovias, concessionária que administra a rodovia, e por policiais rodoviários.