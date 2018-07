Motorista diz que foi fechado e atropelou operário em SP O motorista do veículo que capotou na madrugada deste sábado, 5, na Rua da Consolação, em São Paulo, deixando um operário gravemente ferido, alegou à polícia que perdeu o controle do carro após ter sido fechado por outro veículo, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).