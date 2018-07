Motorista diz que não viu ciclista atropelado em SP O motorista do ônibus que atropelou Antonio Bertolucci na manhã de hoje afirmou não ter visto o ciclista trafegando pela Praça Caetano Fraccaroli, no acesso à Avenida Paulo VI, zona oeste de São Paulo. Bertolucci, de 68 anos, chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Ele era presidente do Conselho de Administração do Grupo Lorenzetti, fabricante de duchas e chuveiros, e tinha o hábito de passear duas horas de bicicleta antes de ir para a sede da empresa.